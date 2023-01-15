SOCAR и Masdar подписали соглашения о совместной разработке возобновляемых источников энергии

15 января 2023 года в рамках рабочего визита Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты, Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики (SOCAR) и компания Masdar Объединенных Арабских Эмиратов подписали в Абу-Даби Соглашение о совместной разработке проектов по морской ветровой энергетики и водорода мощностью 2 ГВт, а также о совместной разработке проектов солнечной фотоэлектрической энергии мощностью 1 ГВт и ветровой энергии на суше мощностью 1 ГВт, передает Day.Az со ссылкой на SOCAR.

Как говорится в сообщении компании, к 2030 году планируется увеличить долю возобновляемых источников энергии в производстве электроэнергии в Азербайджане до 30 процентов.

"Вышеупомянутые соглашения будут способствовать дальнейшему укреплению сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Объединенными Арабскими Эмиратами, а также сокращению выбросов парниковых газов в Азербайджане, развитию возобновляемых источников энергии и устойчивому экономическому росту страны.

Masdar, которая является крупнейшей компанией Объединенных Арабских Эмиратов в области возобновляемой энергетики, в настоящее время реализует проект Гарадагской солнечной электростанции мощностью 230 МВт в Азербайджане. Ожидается, что станция будет ежегодно производить полмиллиарда киловатт-часов электроэнергии и поможет сократить выбросы более чем на 200 000 тонн в год",- говорится в сообщении SOCAR.