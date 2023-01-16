Существенно выросли налоговые поступления в госбюджет Азербайджана

В 2022 году налоговые поступления в государственный бюджет Азербайджана составили 15,541 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Налоговые поступления в госбюджет выросли на 82,2 процента по сравнению с 2021 годом.

Министр отмечает, что в отчетный период поступления в ненефтегазовый сектор выросли на 27,9 процента - до 8,134 миллиарда манатов.

"Осуществляемые в Азербайджане экономические реформы и постоянная прозрачность бизнеса вносят существенный вклад в динамику налоговых поступлений в государственный бюджет", - говорится в публикации.