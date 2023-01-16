https://news.day.az/economy/1528873.html Микаил Джаббаров назвал число трудовых договоров в Азербайджане
Микаил Джаббаров назвал число трудовых договоров в Азербайджане
Число трудовых договоров в Азербайджане на первое января 2023 года превысило 1,746 миллиона.
Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.
Было отмечено, что этот показатель вырос на 344,39 тысячи трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года.
"В частном секторе ненефтяной отрасли количество трудовых договоров выросло по сравнению с 2019 годом на 291,43 тысячи и составило 831,35 тысячи", - говорится в публикации.
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