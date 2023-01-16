Микаил Джаббаров назвал число трудовых договоров в Азербайджане

Число трудовых договоров в Азербайджане на первое января 2023 года превысило 1,746 миллиона.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

Было отмечено, что этот показатель вырос на 344,39 тысячи трудовых договоров по сравнению с началом 2019 года.

"В частном секторе ненефтяной отрасли количество трудовых договоров выросло по сравнению с 2019 годом на 291,43 тысячи и составило 831,35 тысячи", - говорится в публикации.