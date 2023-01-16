Как идет строительство ж/д Горадиз-Агбенд

Проектные работы железной дороги Горадиз-Агбенд протяженностью 140,6 км, которую планируется открыть в 2024 году, выполнены на 78%, а строительные работы - на 38% (53,2 км).

Как сообщили Day.Az в ЗАО "Азербайджанские железные дороги", в ближайшем будущем эта дорога сыграет большую роль в ускоренных перевозках грузов из Азии в Европу.

По информации, строительство 13-пролетного железнодорожного моста протяженностью 418 метров на участке железной дороги, проходящей над рекой Хякяри, выполнено на 85%.

Также на 64% выполнены строительные работы железной дороги Барда-Агдам.

Отмечено, что реконструкция железной дороги Сумгайыт-Ялама протяженностью 363 км продолжается по графику и завершено 48% строительных работ.