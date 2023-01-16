Микаил Джаббаров назвал рост объема поступлений в Азербайджане по взносам на соцстрахование

В Азербайджане в 2022 году поступления по взносам на обязательное государственное социальное страхование выросли на 19,2 процента - до 4,586 миллиарда манатов.

Об этом, как сообщает в понедельник Day.Az, написал в Twitter министр экономики Микаил Джаббаров.

В публикации отмечается, что поступления по страховым взносам от безработицы выросли на 19 процентов по сравнению с прошлым годом - до 160,2 миллиона манатов.