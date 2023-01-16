https://news.day.az/economy/1528956.html Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к импортерам продуктов питания
Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к импортерам продуктов питания
Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к импортерам продуктов питания и кормов в связи с законом "О продовольственной безопасности", вступившим в силу с 1 января 2023 года.
Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве, новый закон, наряду с формированием правовой базы для многих нововведений в системе безопасности пищевых продуктов, предусматривает упрощение некоторых административных процедур в рамках политики государственной поддержки предпринимателей.
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