Агентство пищевой безопасности Азербайджана обратилось к импортерам продуктов питания и кормов в связи с законом "О продовольственной безопасности", вступившим в силу с 1 января 2023 года.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве, новый закон, наряду с формированием правовой базы для многих нововведений в системе безопасности пищевых продуктов, предусматривает упрощение некоторых административных процедур в рамках политики государственной поддержки предпринимателей.

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