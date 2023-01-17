Замминистра о приоритетах сотрудничества между Азербайджаном и Чехией

Источник: Агентство международной информации Trend

Двусторонние отношения между Азербайджаном и Чехией в прошлом году оживились после спада из-за пандемии COVID-19, и сотрудничество вышло на новый уровень по многим направлениям.

Об этом Trend сказал заместитель министра иностранных дел Чешской Республики Ярослав Курфюрст, передает Day.Az.

"Торгово-экономическое сотрудничество является одним из главных приоритетов наших двусторонних отношений. Статистика товарооборота за 2022 год, на которую существенно повлияла пандемия коронавируса, показала постепенное восстановление и впечатляющий рост в годовом исчислении. Согласно данным Чешского статистического управления, товарооборот с Азербайджаном в январе-ноябре 2022 года увеличился на 116 процентов, что действительно впечатляет", - сказал он.

По словам замминистра, со второй половины 2022 года наблюдается постепенное возвращение чешских компаний на азербайджанский рынок, причем оживлению этой деловой активности способствует возобновление прямого авиасообщения между Прагой и Баку.

Курфюрст отметил, что Чешская Республика также обсуждала с соответствующими азербайджанскими институтами мероприятия, способствующие экономическому и торговому сотрудничеству

"Несколько проектов находятся на начальной стадии обсуждения. Мы считаем, что предстоящее пятое заседание Совместной комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству и сопутствующий бизнес-форум в Праге в начале марта придадут дополнительный импульс дальнейшему сотрудничеству", - сказал в заключении замглавы ведомства.