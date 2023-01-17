Официальный курс маната к мировым валютам на 17 января
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Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 17 января 2023 года установлен на уровне 1,7 и 1,8403 маната соответственно, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА).

Курс маната по отношению к мировым валютам согласно данным ЦБА на вторник:

Валюты

    

1 доллар США

USD

1,7

1 евро

EUR

1,8403

1 австралийский доллар

AUD

1,1853

1 аргентинский песо

ARS

0,0093

1 белорусский рубль

BYN

0,6735

1 бразильский реал

BRL

0,3300

1 дирхам ОАЭ

AED

0,4628

1 южноафриканский ранд

ZAR

0,0997

100 южнокорейских вон

KRW

0,1374

1 чешская крона

CZK

0,0767

100 чилийских песо

CLP

0,2067

1 китайский юань

CNY

0,2514

1 датская крона

DKK

0,2474

1 грузинский лари

GEL

0,637

1 гонконгский доллар

HKD

0,2175

1 индийская рупия

INR

0,0208

1 британский фунт стерлингов

GBP

2,0728

100 индонезийских рупий

IDR

0,0112

100 иранских риалов

IRR

0,004

1 шведская крона

SEK

0,163

1 швейцарский франк

CHF

1,8369

1 израильский шекель

ILS

0,4983

1 канадский доллар

CAD

1,2687

1 кувейтский динар

KWD

5,5671

1 казахский тенге

KZT

0,0037

1 кыргызский сом

KGS

0,0199

100 ливанских фунтов

LBP

0,1119

1 малайзийский ринггит

MYR

0,3927

1 мексиканский песо

MXN

0,0905

1 молдавский лей

MDL

0,0893

1 египетский фунт

EGP

0,0574

1 норвежская крона

NOK

0,1716

100 узбекских сомов

UZS

0,015

1 польский злотый

PLN

0,3924

1 российский рубль

RUB

0,0247

1 сингапурский доллар

SGD

1,2863

1 саудовский риал

SAR

0,4526

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

XDR

2,2923

1 турецкая лира

TRY

0,0905

1 тайваньский доллар

TWD

0,0561

1 таджикский сомони

TJS

0,1655

1 новый туркменский манат

TMT

0,4857

1 украинская гривна

UAH

0,0461

100 японских йен

JPY

1,3212

1 новозеландский доллар

NZD

1,0883