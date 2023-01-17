https://news.day.az/economy/1529115.html В Азербайджане изучена демографическая динамика и ее влияние на пенсионную систему - Сахиль Бабаев
В Азербайджане изучена демографическая динамика и ее влияние на пенсионную систему - Сахиль Бабаев
В Азербайджане проведены серьезные исследования в области демографической динамики и влияние ее на пенсионную систему вплоть до 2050 года.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил министр труда и социальной защиты населения Азербайджанской Республики Сахиль Бабаев, участвующий в церемонии открытия твиннинг-проекта Европейского Союза "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане - Фаза 2".
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