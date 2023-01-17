https://news.day.az/economy/1529122.html К электронизации системы соцпособий в Азербайджане привлекут специалистов из Литвы
К электронизации системы соцпособий в Азербайджане привлекут специалистов из Литвы
К электронизации системы социальных пособий в Азербайджане будут привлечены специалисты из Литвы.
Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня заявил заместитель министра социального обеспечения и труда Литвы Мартинас Сиуркус, участвующий на церемонии открытия твиннинг-проекта Европейского Союза "Поддержка пенсионных реформ в Азербайджане - Фаза 2".
Он отметил, что в результате реализации этого проекта ускорится процесс электронизации и модернизации системы социальных пособий Азербайджана.
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