Крупные энергопроекты Азербайджана и ОАЭ выведут отношения наших стран на новый уровень

Визит Президента Ильхама Алиева в Объединенные Арабские Эмираты, его встречи и выступление на официальной церемонии открытия Недели устойчивого развития в Абу-Даби имеют очень важное значение.

Об этом сказал во вторник заместитель директора АМИ Trend, политический обозреватель Сахиль Керимли, передает Day.Az.

Он отметил, что приглашение Президента Ильхама Алиева на престижное мероприятие является проявлением большого доверия и уважения к Азербайджану и его лидеру.

По его словам, в последние годы расширение всесторонних связей между Азербайджаном и ОАЭ, в частности реализация крупных энергетических проектов, вывели отношения на новый уровень. Он отметил, что визит Президента Ильхама Алиева в ОАЭ и проведенные им встречи, несомненно, поднимут эти отношения на более высокий уровень.

"Увеличение взаимных инвестиций, расширение торговых связей между нашими странами приносят сторонам новые ощутимые дивиденды - как с экономической, так и с политической точки зрения.

Азербайджан и ОАЭ на всех международных платформах отстаивают интересы друг друга, выступают с общей позиции. Это очень важный фактор. Заявления президентов Азербайджана и ОАЭ в ходе встречи демонстрируют взаимное доверие и глубокое уважение. Можно с уверенностью сказать, что визит Президента Ильхама Алиева в ОАЭ повысит динамику сотрудничества в экономической сфере. Здесь главным приоритетным направлением является работа над альтернативными источниками энергии и реализация проектов зеленой энергетики", - отметил Керимли.

По его словам, перспективы совместных проектов с компанией "Masdar" велики. Он отметил, что этими проектами Азербайджан еще больше укрепит свою роль и место на мировом энергетическом рынке и получит большие доходы.

"В настоящее время, на фоне возросшего в Европе спроса на энергию, Азербайджан расширяет сферу своих международных проектов, наращивает ресурсы и становится еще более значимым игроком в глобальной энергетике. А это повышает международный авторитет нашей страны. Углубляющиеся всесторонние связи с ОАЭ также рассчитаны на будущее и имеют важное значение с этой точки зрения", - добавил Сахиль Керимли.