Обнародованы запасы месторождений золота, серебра и меди на освобожденных территориях

Обнародованы запасы месторождений золота, серебра и меди на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил сегодня на брифинге для СМИ председатель правления Агентства геолого-разведочных работ Али Алиев.

Он отметил, что на месторождении Сеюдлю было 112,5 тонн ресурсов.

"Также на месторождении Вежнали было 6,5 тонн золота, 10,75 тонн серебра, около 4 тысяч тонн меди, на месторождении Демирли - 457 тысяч тонн меди, на месторождении Гызыбулаг - 13,7 тонн золота. Однако конкретный объем, эксплуатируемых ныне, оккупационным режимом месторождений, неизвестно. В настоящее время идут расчеты. Соответствующие государственные органы подготовили обращение к международным организациям в связи с незаконной эксплуатацией природных ресурсов Азербайджана", - отметил Алиев.