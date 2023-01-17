Необходимо в разы увеличить инвестиции в проекты «чистой» энергии

Соотношение инвестиций в ископаемое топливо и "чистую" энергию должно составлять 1 доллар к 9 долларам.

Как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал исполнительный директор Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол в ходе обсуждений на тему "Освоение новой энергетической экономики" в рамках Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария).

"Сегодня мир инвестирует один доллар в ископаемое топливо и 1,5 доллара в "чистую" энергию. Если мы хотим ограничить глобальное потепление на уровне 1,5 градуса, это соотношение 1 к 1,5 должно быть 1 к 9. Таким образом, инвестиции в "чистую" энергию должны значительно увеличиться", - сказал он.

Бирол подчеркнул, что стоимость перехода на экологически чистые энергетические технологии в развивающихся странах примерно в 6-7 раз выше, чем в США или Европе.

"Это является основой всех проблем. У стран с развитой экономикой есть две причины поддерживать финансирование "чистой" энергетики в развивающихся странах. Во-первых, 1 тонна углекислого газа, попадающая в атмосферу из Детройта, Нью-Йорка или из Джакарты, оказывает одинаковое влияние на всех. Внутри страны вы можете делать все, что хотите, но это ничего не изменит, если выбросы будут поступать из других стран. Вы можете свести выбросы в Великобритании к нулю, но не сможете защитить себя от последствий изменения климата, если например, Индонезия или другие страны этого не сделают. Второй причиной, по которой им следует инвестировать в переход к экологически чистой энергии в развивающихся странах, является моральный аспект этого вопроса, так как около 80 процентов углерода в атмосферу было выброшено именно странами с развитой экономикой", - добавил он.