https://news.day.az/economy/1529265.html Назван объем экспорта фруктов из Азербайджана в прошлом году
Назван объем экспорта фруктов из Азербайджана в прошлом году
В 2022 году из Азербайджана в зарубежные страны было экспортировано фруктов на сумму около 450 миллионов долларов.
Об этом во вторник Day.Az сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.
Согласно информации, это на 9,4 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года. Также наблюдается рост объема экспортируемой продукции.
Отметим, что в прошлом году из страны было экспортировано в общей сложности около 396 тысяч тонн фруктов, что на 5,6 процента больше чем в 2021 году.
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