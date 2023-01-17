Назван объем экспорта фруктов из Азербайджана в прошлом году

В 2022 году из Азербайджана в зарубежные страны было экспортировано фруктов на сумму около 450 миллионов долларов.

Об этом во вторник Day.Az сообщили в Министерстве сельского хозяйства Азербайджана.

Согласно информации, это на 9,4 процента больше показателя аналогичного периода 2021 года. Также наблюдается рост объема экспортируемой продукции.

Отметим, что в прошлом году из страны было экспортировано в общей сложности около 396 тысяч тонн фруктов, что на 5,6 процента больше чем в 2021 году.