https://news.day.az/economy/1530272.html Обсуждено расширение торгово-экономических связей Азербайджана с Катаром - Микаил Джаббаров
Обсуждено расширение торгово-экономических связей Азербайджана с Катаром - Микаил Джаббаров
Обсуждено расширение торгово-экономических связей Азербайджана с Катаром.
Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"В рамках участия Президента Ильхама Алиева во Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января мы на встрече с министром торговли и промышленности Катара шейхом Мохаммедом бин Хамадом бин Кассимом Аль Абдаллахом Аль Тани обсудили расширение торгово-экономических связей между нашими странами и стимулирование инвестиций", - говорится в публикации.
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