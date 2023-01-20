Обсуждено расширение торгово-экономических связей Азербайджана с Катаром.

Как сообщает в пятницу Day.Az, об этом написал на своей странице в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках участия Президента Ильхама Алиева во Всемирном экономическом форуме в Давосе 17 января мы на встрече с министром торговли и промышленности Катара шейхом Мохаммедом бин Хамадом бин Кассимом Аль Абдаллахом Аль Тани обсудили расширение торгово-экономических связей между нашими странами и стимулирование инвестиций", - говорится в публикации.