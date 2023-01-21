Микаил Джаббаров и председатель Credit Suisse обсудили возможности сотрудничества
Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с председателем совета директоров одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse Акселем Леманом возможности сотрудничества.
Об этом, как сообщает в субботу Day.Az, написал Микаил Джаббаров в Twitter.
В публикации министра говорится, что вопросы сотрудничества были обсуждены в рамках Давосского экономического форума.
"В рамках участия Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме, 18 января обсудил с председателем совета директоров банка Credit Suisse Акселем Леманом вопросы по обеспечению финансовой стабильности на фоне глобальных изменений, экономические возможности и потенциал сотрудничества", - говорится в публикации министра.
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