Микаил Джаббаров и председатель Credit Suisse обсудили возможности сотрудничества

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров обсудил с председателем совета директоров одного из крупнейших банков Швейцарии Credit Suisse Акселем Леманом возможности сотрудничества.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az, написал Микаил Джаббаров в Twitter.

В публикации министра говорится, что вопросы сотрудничества были обсуждены в рамках Давосского экономического форума.

"В рамках участия Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Давосском экономическом форуме, 18 января обсудил с председателем совета директоров банка Credit Suisse Акселем Леманом вопросы по обеспечению финансовой стабильности на фоне глобальных изменений, экономические возможности и потенциал сотрудничества", - говорится в публикации министра.

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