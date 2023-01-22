https://news.day.az/economy/1530607.html За два года статус резидента İZİA присвоен 30 бизнес-субъектам - Микаил Джаббаров - ФОТО
За два года статус резидента İZİA присвоен 30 бизнес-субъектам - Микаил Джаббаров - ФОТО
Прошло два года с момента создания Агентства развития экономических зон Азербайджана (İZİA). За этот период 30 бизнес-субъектам был присвоен статус резидента.
Как сообщает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
"Этими резидентами было произведено продукции на сумму в 5,2 млрд евро, из которой 1,9 млрд евро было экспортировано", - написал министр.
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