За два года статус резидента İZİA присвоен 30 бизнес-субъектам

Прошло два года с момента создания Агентства развития экономических зон Азербайджана (İZİA). За этот период 30 бизнес-субъектам был присвоен статус резидента.

Как сообщает Day.Az, об этом в своем Twitter-аккаунте написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"Этими резидентами было произведено продукции на сумму в 5,2 млрд евро, из которой 1,9 млрд евро было экспортировано", - написал министр.