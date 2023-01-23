Расширение возможностей Бакинского порта укрепит торговые связи в регионе

Бакинский международный морской торговый порт (Бакинский порт) является одним из главных ворот в транспортировке грузов с Востока на Запад и наоборот, а расширение инфраструктуры и пропускной способности порта создает альтернативные маршруты для эффективной и быстрой транспортировки товаров глобальных и региональных грузоотправителей, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Нынешние геополитические и геоэкономические реалии побудили мировых производителей товаров и перевозчиков грузов искать альтернативные пути для транспортировки своих товаров. На сегодня грузы, которые ранее проходили по территории России, Украины и некоторых других стран, перенаправлены на коридоры, проходящие в том числе через Азербайджан. Ожидается, что в ближайшие годы грузоотправители будут только наращивать поток грузов на этих коридорах.

Отметим, что по итогам 2022 года через Бакинский порт было перевалено свыше 6,3 миллиона тонн грузов, что на 14 процентов больше показателя 2021 года. В отчетный период было перевалено 52 276 TEU-контейнеров, что на 16 процентов больше, чем в 2021 году. Рост перевалки колесной техники (TIR) составил 31 процент - до свыше 51 514 единиц грузовых автомобилей, а перевалка пассажирских автомобилей выросла в три раза. Кроме того, в 2022 году впервые за последние три года был отмечен рост перевалки вагонов. Он составил 27 процентов - до 38 692 вагонов.

Стоит подчеркнуть, что около 90 процентов переваливаемых Бакинским портом грузов являются транзитными.

Бакинский порт является активным участником Транскаспийского международного транспортного маршрута, а также логистически связан с железной дорогой Баку-Тбилиси-Карс.

Для устойчивого обеспечения своевременной перевалки грузов Бакинский порт планирует расширить текущие мощности, а также инфраструктурные возможности. На сегодня уже ведутся работы по строительству терминала по перевалке минеральных удобрений. Мощности перевалки нового терминала составят 2,5 миллиона тонн в год. Казахстан, Узбекистан и Туркменистан являются важными экспортерами минеральных удобрений, имея большой потенциал производства (около 10 млн тонн в год), в связи с чем Азербайджан уже достиг предварительных договоренностей о привлечении этих грузов на свою территорию для дальнейшей транспортировки в страны ЕС.

Стоит отметить, что в целях обеспечения продовольственной безопасности, а также расширения мощностей порта по перевалке сыпучих грузов в краткосрочной перспективе ожидается строительство зернового терминала.

В среднесрочной и долгосрочной перспективе в рамках второй фазы строительства Бакинского порта, подготовку генерального плана которой планируется завершить к середине 2023 года, ожидается строительство большого контейнерного терминала, который увеличит пропускную способность со 100 до 500 тысяч TEU-контейнеров. Также не исключается, что в рамках второй фазы будет построен терминал по загрузке/разгрузке и дальнейшей транспортировке блок-поездов. Кроме того, на территории Бакинского порта будет построен мультимодальный логистический терминал. На этом терминале можно будет выполнять операции по замене транспорта, упаковке/распаковке товаров и ряд других логистических операций, что, в свою очередь, приведет к созданию добавленной стоимости. Следует также отметить, что этот терминал сыграет ключевую роль в реализации существующего и будущего потенциала порта по перевалке грузов.

Кроме того, Азербайджан в рамках сотрудничества с крупнейшим турецким холдингом Albayrak Group планирует дополнительно привлечь в Бакинский порт 60 тысяч TIR. Для более эффективной перевалки этих транспортных средств ожидается строительство TIR-парка.

Отметим, что 15 июля 2022 года Albayrak Group и Бакинский порт подписали первое государственно-частное соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор порта Талех Зиядов и глава Albayrak Ахмет Албайрак. В рамках достигнутого соглашения Albayrak вложит инвестиции в строительство терминала сыпучих грузов Бакинского порта и управление им, а также в управление Ro-Ro-терминалом в целях перенаправления турецкой колесной техники из Центральной Азии в Азербайджан.

Таким образом, вторая фаза строительства Бакинского порта расширит пропускную способность порта до 25 миллионов тонн в год и 500 тысяч TEU-контейнеров.

Азербайджан продолжает инвестировать в транспортную инфраструктуру, в частности в автомобильные и железные дороги, и восстанавливает историческую связность региона. Развитие транспортных сетей поспособствует дальнейшему экономическому росту не только Азербайджана, но и соседних стран. Создаваемая Азербайджаном транспортная сеть тесно связана и дополняет другие маршруты и коридоры, которые оказывают значительное влияние на развитие международной торговли и создание новой цепочки поставок. В этом контексте следует отметить и роль Зангезурского коридора, с запуском которого время перевалки грузов из Китая в Европу сократится до двух недель, откроются новые для Азербайджана рынки, в том числе транзит в направлении Африки, а также ожидается снижение стоимости перевозки грузов.