В Баку завершены ремонтные работы на участке дороги проспекта Азадлыг

В целях обеспечения комфортного проезда Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана проводит ремонтные работы на участках проспекта Азадлыг от улицы Физули до улицы Диляры Алиевой, и от проспекта Азадлыг до улицы Рашида Бейбутова на территории Насиминского района города Баку.

Как сообщили в понедельник Day.Az в Агентстве, установлено, что в указанных районах большая часть гранитных камней небольших размеров, расположенных на песчаной основе, деформируется, и возникающие из-за этого дефекты создают серьезные препятствия для движения транспорта и пешеходов.

Учитывая трудности, возникшие при ремонте и содержании небольшого участка указанного проспекта и улицы, где происходит интенсивное движение транспорта и пешеходов, было снято каменное покрытие и начались работы по прокладке нового асфальтобетонного покрытия.

В рамках данных работ завершены соответствующие ремонтные работы на 133-метровом участке проспекта Азадлыг от улицы Физули до улицы Диляры Алиевой. В настоящее время ведутся ремонтные работы на участке улицы Физули длиной 232 метра от проспекта Азадлыг до улицы Рашида Бейбутова.

Ремонтные работы, проводимые в соответствии со "Строительными нормами и правилами" и составленным графиком, предполагается завершить в ближайшие дни.