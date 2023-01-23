https://news.day.az/economy/1530891.html Цены на нефть выросли
Цены на нефть выросли
В ходе торгов на Лондонской бирже ICE цена нефти марки Brent поднялась выше 88 долларов за баррель. Об этом свидетельствуют данные площадки, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Утром в понедельник, 23 января, стоимость нефти увеличилась на 0,42 процента. Позднее рост усилился до 0,56 процента, и в итоге стоимость барреля составила 88,12 доллара. Это произошло впервые с 5 декабря. Кроме того, фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в марте 2023 года растет на 0,48 процента, до 82,03 доллара за баррель.
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