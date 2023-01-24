Агентство пищевой безопасности Азербайджана о совместных с ФАО проектах
Агентство пищевой безопасности Азербайджана и Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) реализовывают ряд совместных проектов в области обеспечения пищевой безопасности.
Об этом сказал глава аппарата Агентства пищевой безопасности Азербайджана Эльхан Микаилов в ходе регионального семинара, посвященного совместной деятельности представительств ФАО в Турции и Азербайджане, передает во вторник Day.Az.
По его словам, Азербайджан тесно сотрудничает в этом направлении с турецким офисом ФАО.
"ФАО поддерживает нашу страну в вопросах по стандартизации, что необходимо при импортно-экспортных операциях. Также, мы ведем совместную борьбу с вредителями, разрабатываем совместные лаборатории и реализовываем ряд других проектов", - сказал он.
Он отметил, что агентство в сотрудничестве с ФАО создало соответствующее законодательство, которое позволило разработать базу пищевой безопасности Азербайджана в соответствии с международными стандартами.
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