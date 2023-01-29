Агентство Reuters выяснило, что жители Венгрии начали покупать бензин в соседних странах - Словакии и Румынии. Венгры из-за резкого роста цен на топливо пересекают границу и заправляют свои автомобили на заправках в Румынии и Словакии. Там стоимость бензина "значительно ниже", уточняет агентство, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автор статьи ссылается на комментарии венгров, которые пересекают границу, чтобы сэкономить на бензине.

В материале говорится, что в Венгрии стоимость одного литра дизельного топливо составляет около 1,74 евро, а в Словакии - на 0,05 евро дешевле, то есть 1,619 евро. При этом разница в ценах на бензин немного ниже.

В статье не озвучиваются объемы закупок венграми бензина в соседних государствах. Правительство Венгрии воздержалось от комментариев.