ЕС должен расширить инвестиции в Азербайджан, если хочет получать больше энергоресурсов

Боевые действия в Украине продолжаются почти год и существующая геополитическая ситуация внесла свои коррективы в энергетическую сферу Евросоюза. Как известно, в связи с ситуацией в Украине ЕС принял решение об отказе от покупки российских энергоресурсов. Учитывая, что до войны в Украине зависимость ЕС от энергоносителей России находилась в пределах 25-35%, заменить полноценно эти объемы в краткосрочной перспективе выглядит проблематично. Поэтому ЕС делает серьезную ставку в этом вопросе на Азербайджан. Однако, чтобы получить больше энергоресурсов, ЕС должен расширить инвестиции в разведку и добычу в Азербайджане.

Об этом Day.Az сказал бывший посол США в Азербайджане, бывший сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США, член правления Джеймстаунского фонда Мэтью Брайза.

Комментируя итоги прошедшего 3 февраля в Баку 9-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по Южному газовому коридору и 1-го министерского заседания в рамках Консультативного совета по зеленой энергии, наш собеседник отметил растущее количество европейских стран, желающих приобретать азербайджанский газ.

"В июле 2022 года Азербайджан и ЕС подписали Меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в сфере энергетики, согласно которому планируется удвоить поставки азербайджанского газа в ЕС к 2027 году. Для достижения этой цели Азербайджан может использовать газ, залегающий в глубоких слоях месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли", а также на других месторождениях", - сообщил он.

Еще одним вариантом для увеличения поставок газа американский эксперт считает транзит туркменского газа в Европу через Азербайджан.

"В начале 2021 года правительства Туркменистана и Азербайджана подписали меморандум о взаимопонимании, который урегулировал основные моменты в отношении разведки, разработки и освоения месторождения "Достлуг", запасы которого оцениваются примерно в 50 млн тонн. Его освоение позволит Туркменистану выйти на европейский энергетический рынок, а Европа, в свою очередь, получит дополнительные объёмы газа", - резюмировал Мэтью Брайза.

Абдул Керимханов