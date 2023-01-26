Большой и еще больше: все, что вам нужно знать об iPhone 14 и iPhone 14 Plus

iPhone 14 и iPhone 14 Plus - новые модели от Apple, вышедшие в сентябре 2022 года. С каждым годом качество сборки устройств, их производительность и камеры становятся лучше. В этот раз компания дополнила линейку более крупным гаджетом, отказавшись от версии Mini. В статье мы рассказали об интересных фишках в моделях, после прочтения вам точно захочется обновить свой iPhone.

Если сравнивать телефоны по техническим параметрам, то они в целом схожи, но iPhone 14 Plus имеет три ключевых отличия: размер корпуса, диагональ дисплея и емкость аккумулятора.

iPhone 14 Plus

Кто есть кто: внешние различия

iPhone 14 и iPhone 14 Plus переняли от прошлой модели алюминиевый корпус, плоские грани, челку на панели, блок камер, Ceramic Shield на ударопрочном экране. Обе модели представлены в пяти космических цветах: "темная ночь", "сияющая звезда", фиолетовый, голубой, Product Red.

Несмотря на увеличенный до 6,1" дисплей, iPhone 14 все такой же легкий и компактный. Зато его "старший брат" iPhone 14 Plus обрёл внушительную диагональ 6,7" и внешне стал похож на линейку Pro Max. Большой экран в тандеме с небольшим весом (около 200 г) оценят любители мобильных игр и YouTube.

Еще один неочевидный момент - масштабирование. На экран iPhone 14 Plus помещается больше информации. Это особенно заметно в играх, приложениях, браузере, при наборе текста на клавиатуре.

Начинка в плюсе: производительность и автономность на перспективу

Apple позаботился о том, чтобы iPhone 14 и iPhone 14 Plus стали мощнее и быстрее. Новый чип А15 Bionic мгновенно запускает приложения, "тяжёлые" игры и любые графические редакторы. Производительности 14-й серии хватит еще минимум на 5 лет.

Батарея iPhone 14 рассчитана на 20 часов автономной работы, а iPhone 14 Plus способен работать на одном заряде 2 дня. Это ещё один плюс новой модели.

Ноу-хау в камерах: лучшие селфи и кинематографический эффект

Обе модели стали эталонными как по съемке фото, так и по записи видео. Новый модуль камер пропускает в 2 раза больше света и позволяет делать отличные кадры даже без использования ночного режима.

А что с видео? Пользователи могут снимать ролики с насыщенной картинкой, не боясь скачков экспозиции или расфокуса. Кинематографический режим теперь записывает видео и в 4K. Приятный бонус - улучшенная стабилизация. Даже при съемке в движении вы получите плавную картинку без тряски.

Селфи тоже стали лучше. Фронтальная камера TrueDepth на 12 мп теперь поддерживает автоматическую фокусировку, распознает всех участников групповых снимков и фокусируется одновременно на нескольких лицах.

Еще несколько полезных фишек

Функция Face ID в iOS 16 теперь работает не только в портретной, но и в альбомной ориентации.

Устройства пыле- и водонепроницаемые, устойчивы к погружениям на глубину более 1 м длительностью более 30 мин и могут работать в погруженном режиме. Поэтому не беспокойтесь, если ваш iPhone случайно упадет в воду.

Экраны iPhone 14-го поколения имеют специальное покрытие, которое защищает экран от следов отпечатков пальцев.

Улучшенная контрастность экранов позволяет монтировать профессиональные HDR-видео.

Подводим итоги

Обе модели iPhone 14 и iPhone 14 Plus - достойные представители нового поколения. Если вы предпочитаете компактный и легкий телефон, которым удобно пользоваться одной рукой, то iPhone 14 - идеальный вариант. Если вы проводите много времени за просмотром видео, любите мобильные игры, для вас важна большая емкость батареи, сделайте выбор в пользу модели iPhone 14 Plus.

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