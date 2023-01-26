Азербайджан будет экспортировать серную кислоту в Грузию
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Азербайджанский производитель серной кислоты OOO "Azərsulfat" в ближайшие дни начнет экспортировать первую партию собственной продукцию в Грузию.

Как передает Day.Az, об этом сказал в четверг в ходе медиа-тура журналистам директор OOO Эмиль Гулиев.

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