Поддержка охраны окружающей среды и “зеленого роста” от банка АВВ

Банк АВВ продолжает свои социальные программы, следущие ценностям гражданской ответственности и, вносящие свой вклад в будущее нашей страны в различных областях. Совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики, а также мировым лидером индустрии цифровых платежей, компанией Visa, банк АВВ представил нововведение в области платежных карт. Клиентам был представлен продукт TamEco.

Заказав карту TamEco от АВВ, клиент создает возможность посадить дерево.

Таким образом, каждый человек, заказавший карту TamEco от банка ABB, получает возможность вырастить в нашей стране дерево.

В рамках кампании карта предоставляется бесплатно, поэтому пожертвование на посадку дерева от имени клиента будет внесено за счет банка. Одной из главных отличительных особенностей карты является то, что она на 98% состоит из переработанного пластика, собранного в мировом океане. Это первая подобная эко-карта на базе Visa не только в Азербайджане, но и в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки.

Презентация карты состоялась 26 января 2023 года в Эко-парке Зиря. На мероприятии, проведенном при участии представителей АВВ, министерства экологии и природных ресурсов, и Visa, было заявлено, что карта TamEco - это банковский продукт, созданный в рамках проекта министерства экологии и природных ресурсов "Зеленое будущее".

Цель проекта - развитие экологической культуры в обществе, поддержка озеленения нашей страны, и усиление чувства личной ответственности за окружающую среду.

Вугар Каримов, заместитель министра экологии и природных ресурсов, сказал: "Сегодняшнее представление проекта "Зеленое будущее" широкой общественности является вкладом в экологическое образование. В рамках данного проекта каждый сможет принять участие и поддержать озеленение страны".

Заместитель Председателя правления АВВ Эльмир Габибуллаев отметил, что АВВ создал еще один интересный пример в cекторе: "Карта TamEco основывается на социальную ответственность нашего банка. В банке ABB мы расширяем возможности бесконтактных платежей с помощью наших различных инновационных решений. Количество наших клиентов, которые проводят банковские операции с мобильных устройств без использования карт, стремительно растет. Однако, согласно ожиданиям, привычки использования пластиковых карт во всем мире останутся на определенном уровне в ближайшие несколько лет. Цель карты TamEco - сделать использование банковских карт более экологичным. Представляя эту карту, банк ABB имеет большие социальные интересы, а также деловые интересы".

"Visa уделяет большое внимание устойчивому развитию, поддерживая проекты в этом направлении по всему миру. Мы рады появлению карты TamEco в Азербайджане - это не только первый подобный проект в стране, но и в регионе Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки. Уникальность новых карт в том, что они на 98% состоят из переработоннаго пластика, который был собран в мировом океане. Более того, такой пластик можно переработать повторно еще множество раз. Это позволяет очищать природу, способствуя улучшению экологии. Мы гордимся тем, что совместно с банком ABB и партнерами реализовали этот проект в Азербайджане, - прокомментировала Кристина Дорош, вице-президент и региональный менеджер Visa в Центральной Азии и Азербайджане.

Карта TamEco приносит 7% годового дохода на баланс дебетового счета и дает клиентам до 20% кэшбэка. Услуги "карта на карту" и обналичивание предоставляются бесплатно. В качестве комбо-продукта кредитный лимит карты можно активировать в любое время.

Информацию о современных, полезных, универсальных продуктах и услугах АВВ можно получить в филиалах и отделениях Банка, на официальном веб-сайте https://abb-bank.az/, позвонив в Информационный Центр по короткому номеру 937, а также на официальной странице Банка в социальной сети Facebook.