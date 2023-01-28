Азербайджанская нефть подешевела

Цена на азербайджанскую нефть марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Аугуста 27 января понизилась на 1,03 доллара относительно предыдущего показателя и составила 88,91 доллара за баррель, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light понизилась на один доллар - до 86,85 доллара за баррель.

Стоимость нефти сорта URALS, реализуемой Азербайджаном из российского черноморского порта Новороссийск по трубопроводу Баку - Новороссийск, снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 0,85 доллара, составив 48,89 доллара за баррель.

Цена на баррель нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 27 января понизилась на 0,91 доллара по сравнению с предыдущим показателем - до 85,99 доллара за баррель.

Официальный курс азербайджанского маната на 28 января 2023 года составляет 1,7 AZN/ 1 USD.