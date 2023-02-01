В Азербайджане увеличилась доля аграрных кредитов в общем портфеле

В этом году объем бизнес-кредитов в сельскохозяйственной сфере увеличился по сравнению с предыдущими годами и на конец 2022 года достиг 22,5 процента от общего кредитного портфеля .

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на втором Форуме по развитию агробизнеса сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев.

Он отметил, что в целом из выданных аграрному сектору бизнес-кредитов треть были реализованы за счет средств государственных фондов, а две трети - за счет собственных средств банков.