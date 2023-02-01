https://news.day.az/economy/1533713.html В Азербайджане увеличилась доля аграрных кредитов в общем портфеле
В Азербайджане увеличилась доля аграрных кредитов в общем портфеле
В этом году объем бизнес-кредитов в сельскохозяйственной сфере увеличился по сравнению с предыдущими годами и на конец 2022 года достиг 22,5 процента от общего кредитного портфеля .
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на втором Форуме по развитию агробизнеса сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев.
Он отметил, что в целом из выданных аграрному сектору бизнес-кредитов треть были реализованы за счет средств государственных фондов, а две трети - за счет собственных средств банков.
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