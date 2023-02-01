Центробанк Азербайджана предпринимает шаги, направленные на снижение инфляции.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, годовая инфляция в 2023 году в Азербайджане ожидается на уровне восьми процентов.

Также, он напомнил, что в 2022 году в целом, в финансовом секторе наблюдались значительные макроэкономические изменения. В первую очередь здесь идет речь об инфляции, росте цен на нефтепродукты, а также динамичное изменение спроса на те или иные товары.

"Азербайджан, как часть мировой экономики испытал и продолжает испытывать мировые экономической шоки, а регулятор в соответствии со своим мандатом предпринимает все необходимые шаги для снижения этих рисков", - сказал Казымов.

Отметим, что годовая инфляция в декабре 2022 года составила 14,4 процента, что на 1,2 процентных пункта ниже пикового уровня (15,6 процента в сентябре). Продовольственная инфляция в декабре была на уровне 19 процентов. Темпы роста цен производителей (в декабре годовой прирост индекса цен производителей сельскохоз-продукции составил 10,2 процента, в ненефтяном секторе индекс цен промышленных товаров - 10,6 процента) и цен на импорт (в ноябре годовой прирост цен на импорт составил 23,4 процента) находятся на уровне двузначных показателей.