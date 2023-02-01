В прошлом году активы банковского сектора выросли на 22,3 процента и достигли 47 миллиардов манатов.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал сегодня на втором Форуме по развитию агробизнеса. генеральный директор Центрального банка Азербайджана Тогрул Алиев.

По его словам, показатель ликвидности банковского сектора превысил спрос ЦБА в 2 раза.

"Аналогичным образом, произошло увеличение и депозитного портфеля. Так, портфель вкладов физических лиц вырос на 27 процентов, а юридических - на 24 процента. Кроме того, отмечу, что за прошлый год кредитный портфель банков также вырос на 17,6 процента и достиг 19,6 миллиарда манатов. На долю бизнес-кредитов приходится 55,4 процента этого портфеля, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году. В настоящее время он составляет 11 миллиардов манатов", - сказал Алиев.