В краткосрочной перспективе Центробанк планирует увеличить прибыльность в национальной валюте.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Казымов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, денежная база в Азербайджане за счет проводимой денежной стерилизации выросла на 12,1 процента.

"До июня 2022 года в Азербайджане отмечался рост потребительского кредитования, однако, после второго полугодия 2022 года эта тенденция стала уменьшаться. Мы отмечали рост активов, и в этом направлении ведутся соответствующие работы", - сказал он.

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