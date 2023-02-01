Необходимо создание единой предпринимательской экосистемы в аграрной сфере

Расширение предпринимательской деятельности в аграрной сфере также делает необходимым создание единой предпринимательской экосистемы в этой сфере.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сегодня на втором Форуме по развитию агробизнеса сказал председатель правления Агентства Азербайджана по развитию малого и среднего бизнеса (МСБ) Орхан Мамедов.

Он отметил, что сегодня повышение производительности в сельскохозяйственном секторе является одной из основных задач, стоящих перед производителями и государством.

"В современную эпоху агробизнес переживает достаточно значительные изменения в различных сферах. Эти инновации, характеризующиеся широким спектром элементов, от выбора потребителями продуктов питания и растущего спроса на продукты с маркировкой "экологически чистые" до разработки и внедрения инновационных технологий, определяют требования к выращиванию и производству продуктов питания в ближайшие годы", - сказал Мамедов.

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