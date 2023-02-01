https://news.day.az/economy/1533739.html Назван объем реализованной резидентами промзон продукции в 2022 году
Назван объем реализованной резидентами промзон продукции в 2022 году
В 2022 году резидентами промышленных зон Азербайджана реализовано продукции на общую сумму 2,9 миллиарда манатов, из которых 1,1 миллиарда манатов приходится на экспорт.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.
По его словам, рост по продажам, в сравнении с показателями 2021 года, составил 22,7 процента, а по экспорту - 13 процентов.
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