ЦБА о влиянии повышения стоимости проезда на общественном транспорте на инфляцию

Решеное Тарифного совета о повышении стоимости проезда на общественном транспорте не значительно повлияет на прогнозируемую на 2023 год инфляцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Вугар Ахмедов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.

По его словам, Центробанк будет ежеквартально проводить мониторинг рынка в целях обновления прогнозов по инфляции на 2023 год.

"Наш базовый сценарий, на основании которого сделан прогноз инфляции на 2023 год на уровне восьми процентов учитывает все аспекты, которые могут так или иначе оказать давление или ослабить инфляцию", - добавил он.

Напомним, что 31 января состоялось очередное заседание Тарифного совета, на котором было принято решение о повышении стоимости проезда в метро и маршрутных автобусах до 40 гяпиков.