https://news.day.az/economy/1533744.html Назван объем инвестиций резидентов в промзоны Азербайджана
Назван объем инвестиций резидентов в промзоны Азербайджана
В 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.
"Резидентами, зарегистрированным в промышленных зонах, планируется инвестировать в общей сложности 171 миллион манатов и создать более 2 400 рабочих мест", - сказал он.
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