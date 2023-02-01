Назван объем инвестиций резидентов в промзоны Азербайджана

В 2022 году 28 субъектов предпринимательства получили статус резидента в промышленных зонах, находящихся в ведении Агентства по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

"Резидентами, зарегистрированным в промышленных зонах, планируется инвестировать в общей сложности 171 миллион манатов и создать более 2 400 рабочих мест", - сказал он.

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