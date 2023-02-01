https://news.day.az/economy/1533745.html 12 субъектов предпринимательства стали резидентами Агдамского промпарка в 2022 году
12 субъектов предпринимательства стали резидентами Агдамского промпарка в 2022 году
В 2022 году в Агдамском промышленном парке 12 субъектам предпринимательства был предоставлен статус резидента, а 3 предпринимателям - статус нерезидента.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.
По его словам, резиденты вложат в промышленный парк более 66 миллионов манатов инвестиций и создадут более 800 рабочих мест. Первые предприятия в индустриальном парке должны начать работу в конце 2023 года.
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