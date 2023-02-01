https://news.day.az/economy/1533746.html Центробанк и МВФ готовят стратегию кибербезопасности для банков Азербайджана
Центробанк и МВФ готовят стратегию кибербезопасности для банков Азербайджана
Центробанк Азербайджана и Международный валютный фонд (МВФ) готовят стратегию кибербезопасности для банков Азербайджана.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.
По его словам, на данном этапе ведется обсуждение этой стратегии и в ближайшее время ожидается предоставление общественности информации.
"На фоне цифровизации и активной трансформации Центробанк продолжает консультировать банки по усилению информационной системы", - добавил он.
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