В Сумгайытском химическом промпарке будут запущены четыре предприятия

В 2023 году в Сумгайытском химическом промышленном парке производственную деятельность планируют начать четыре предприятия.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, это предприятие по производству керамической плитки ООО "Azərbaycan Vanhong Ceramics Co" (предприятие с китайским капиталом), предприятие по производству матовой и глянцевой упаковки ООО "AK Pack", предприятие по переработке полимерной продукции ООО "Novus Plastica", предприятие по производству упаковочной продукции ЗАО "UPI - Universal Packing İndustry".

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