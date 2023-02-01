Назван срок запуска первого предприятия в экономической зоне «Аразская долина»

Первое предприятие в промышленном парке экономическая зона "Аразская долина" планируется запустить в конце 2023 года.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, в настоящее время в промпарке экономическая зона "Аразская долина" два субъекта предпринимательства получили статус резидента, один субъект - статус нерезидента.

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