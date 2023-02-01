https://news.day.az/economy/1533750.html Назван срок запуска первого предприятия в экономической зоне «Аразская долина»
Назван срок запуска первого предприятия в экономической зоне «Аразская долина»
Первое предприятие в промышленном парке экономическая зона "Аразская долина" планируется запустить в конце 2023 года.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.
По его словам, в настоящее время в промпарке экономическая зона "Аразская долина" два субъекта предпринимательства получили статус резидента, один субъект - статус нерезидента.
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