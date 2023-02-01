https://news.day.az/economy/1533755.html Строительство нового здания Центробанка Азербайджана продолжается в соответствии с планом
Строительство нового здания Центробанка Азербайджана продолжается в соответствии с планом
Строительство нового административного здания Центрального банка Азербайджана продолжается в соответствии с планом.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Талех Кязимов в ходе пресс-конференции, посвященной изменениям параметров учетной ставки.
По его словам, достигнут прогресс в его реализации и никаких отклонений не наблюдается.
Отметим, что ранее в СМИ сообщалось о приостановке строительства нового административного здания ЦБ.
Напомним, что новое офисное здание регулятора будет состоять из 37 этажей на площади 67 981 квадратных метров.
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