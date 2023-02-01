В Азербайджане может закрыться иранский банк?

В Центральный банк Азербайджана не поступало обращения в связи с ликвидацией лицензии иранского банка Bank Melli Iran.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал в среду генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Тогрул Алиев, отвечая на вопрос о возможности закрытиями филиала иранского банка Bank Melli Iran в Азербайджане.

По его словам, на сегодняшний день, этот вопрос не стоит на повестке.

Отметим, что чистая прибыль бакинского филиала Bank Melli Iran по итогам 2022 года составила 1,866 миллиона манатов. Процентные доходы составили 3,476 миллиона манатов (рост за год на 0,99 процента), сборы и комиссионные доходы - 175,85 тысячи манатов, доходы по валютным операциям - 185,29 тысячи манатов.