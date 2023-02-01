Назван объём производства пшеницы в агропарках Азербайджана

В 2022 году производство пшеницы в агропарках Азербайджана составило 152 тысячи тонн, ячменя - 71 тысяча тонн, кукурузы - 128 тысяч тонн, сои - 2,7 тысячи тонн, силоса - 55 тысяч тонн, люцерны - 14 тысяч тонн.

Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.

По его словам, из 152 тысячи тонн произведенной пшеницы 59 процентов, или 89 тысяч тонн было продовольственной, 20 процентов, или 31 тысяча тонн - семенной, 21 процент, или 32 тысячи тонн - кормовой.

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