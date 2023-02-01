https://news.day.az/economy/1533773.html В агропарках Азербайджана будут обеспечены постоянной работой более 9 300 человек
В агропарках Азербайджана будут обеспечены постоянной работой более 9 300 человек
В общей сложности в агропарках Азербайджана планируется обеспечить постоянной работой 9 318 человек.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.
"В настоящее время в агропарках обеспечены постоянной работой более 4600 человек, более 5 200 человек привлечены к сезонным работам. В будущем планируется создать более 4 700 дополнительных рабочих мест", - сказал он.
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