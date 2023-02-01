Микаил Джаббаров о разработке национальной стратегии по искусственному интеллекту в Азербайджане

В Азербайджане составлена дорожная карта для разработки национальной стратегии по искусственному интеллекту.

Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.

"Карта составлена в рамках сотрудничества между Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции и платформой искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума. Цифровизация и внедрение современных технологических решений позволят более эффективно использовать экономический потенциал нашей страны", - сказал Джаббаров.