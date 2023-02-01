https://news.day.az/economy/1533779.html Микаил Джаббаров о разработке национальной стратегии по искусственному интеллекту в Азербайджане
Микаил Джаббаров о разработке национальной стратегии по искусственному интеллекту в Азербайджане
В Азербайджане составлена дорожная карта для разработки национальной стратегии по искусственному интеллекту.
Как передает Day.Az, об этом на своей странице в Twitter написал министр экономики Микаил Джаббаров.
"Карта составлена в рамках сотрудничества между Центром анализа и координации Четвертой промышленной революции и платформой искусственного интеллекта и машинного обучения Всемирного экономического форума. Цифровизация и внедрение современных технологических решений позволят более эффективно использовать экономический потенциал нашей страны", - сказал Джаббаров.
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