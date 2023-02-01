Азербайджан и Узбекистан разрабатывают проекты по развитию шелководства
Азербайджан и Узбекистан проводят технико-экономические обоснования инвестиционных проектов по развитию шелководства.
Как передает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по развитию экономических зон Азербайджана Эльшад Нуриев в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2022 года.
Нуриев отметил, что между Агентством по развитию экономических зон при Министерстве экономики Азербайджана и ассоциациями бизнеса Узбекистана (Ассоциация "Узбекипаксаноат" и Ассоциация "Узтекстильпром") подписаны меморандумы о сотрудничестве в области развития шелководства и коконов, а также хлопководства и текстильной промышленности.
"В рамках совместного сотрудничества в экономических зонах предполагается создание кластеров хлопководства и шелководства. В настоящее время проводятся встречи с инвесторами, ведутся переговоры. Проводятся технико-экономические обоснования инвестиционных проектов инвесторов и работы по выделению земельных участков для начала деятельности", - сказал он.
Новость обновляется
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре