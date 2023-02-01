Важная новость для предпринимателей

В Азербайджане срок приостановления проверок в сфере предпринимательства продлевается еще на год.

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, соответствующий законопроект был обсужден на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент).

Согласно проекту, приостановление проверок в сфере предпринимательства предлагается продлить до 1 января 2024 года. После обсуждений законопроект был вынесен на голосование и принят.

Отметим, что до этого проверки в сфере предпринимательства были приостановлены до 1 января 2023 года. Однако есть ряд исключений. Так, проверки могут проводиться в отношении налогового, таможенного, финансового рынков, частной медицинской деятельности, контроля качества и безопасности лекарственных средств и пищевых продуктов, пожарного надзора, государственного надзора за строительством, вмешательства хозяйствующих субъектов в электро -, водо -, тепло- и газовые счетчики и незаконного подключения их к сети, а также связанные с контролем за соблюдением требований закона "О противодействии легализации имущества, приобретенного преступным путем, и финансированию терроризма".