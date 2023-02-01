В Азербайджане может быть запрещено капстроительство на территории пастбищ

На летних и зимних пастбищах в соответствии с требованиями могут быть построены пастушьи домики, спальные помещения, другие сооружения культурно-бытового и производственного назначения (кроме капитальных построек).

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджана.

В документе отмечается, что юридические и физические лица должны рационально использовать летние и зимние пастбища, выпасы и сенокосы, сохранять их растительный покров, водные источники, соблюдать ветеринарно-санитарные правила и другие требования.

Отметим, что в действующем законодательстве не отражены требования, связанные со строительством.

После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.