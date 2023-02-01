В Азербайджане может быть запрещено капстроительство на территории пастбищ
На летних и зимних пастбищах в соответствии с требованиями могут быть построены пастушьи домики, спальные помещения, другие сооружения культурно-бытового и производственного назначения (кроме капитальных построек).
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, на сегодняшнем заседании парламента Азербайджана был вынесен на обсуждение законопроект о внесении изменений в Земельный кодекс Азербайджана.
В документе отмечается, что юридические и физические лица должны рационально использовать летние и зимние пастбища, выпасы и сенокосы, сохранять их растительный покров, водные источники, соблюдать ветеринарно-санитарные правила и другие требования.
Отметим, что в действующем законодательстве не отражены требования, связанные со строительством.
После обсуждений изменение было вынесено на голосование и принято в первом чтении.
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