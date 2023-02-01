В Азербайджане установлена госпошлина для крупногабаритных автомашин

В Азербайджане за выдачу разрешения на движение крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства по автомобильным дорогам общего пользования будет взиматься государственная пошлина в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О государственной пошлине".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend, в связи с этим на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса были обсуждены изменения в закон "Об автомобильном транспорте".

Согласно поправке, за сопровождение крупногабаритного и тяжеловесного транспортного средства соответствующими автотранспортными средствами в соответствии со статьями 48.1-1.1 и 48.1-1.2 настоящего Закона, а также за установление маршрута движения в случаях, определенных правилами, предусмотренными статьей 48.2 настоящего закона, взимается плата за услуги в размере, установленном органом (структурой), определенным соответствующим органом исполнительной власти.

Для выдачи разрешения на движение крупногабаритных и тяжеловесных транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования заявитель обращается в электронном виде в орган (структуру), установленный соответствующим органом исполнительной власти. Обращение заявителя рассматривается в соответствии с законом Азербайджанской Республики "О лицензиях и разрешениях".

После обсуждения изменения были вынесены на голосование и приняты в первом чтении.