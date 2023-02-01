Началось строительство трубопровода для поставки азербайджанского газа в Сербию

Сооружение межсистемного болгаро-сербского газопровода началось в среду в Болгарии.

Как передает Day.Az, в официальной церемонии начала строительства приняли участие президент Болгарии Румен Радев и президент Сербии Александар Вучич.

"Газопровод - это не просто инфраструктурный проект, это символ потенциала будущего развития нашего региона. Интерконнектор - это залог будущего, выражение воли наших народов не только развивать двусторонние отношения, но и общеевропейское будущее, основанное на солидарности и инновационных технологиях. Этот интерконнектор - успех и для Сербии, и для Болгарии, которая получает доступ к более широкому рынку газа. Сербия получает доступ к новым источникам газа из Южного газового коридора и терминалов сжиженного природного газа в Эгейском море", - заявил президент Болгарии Румен Радев на церемонии открытия, в которой также принял участие президент Сербии Александр Вучич.

Перед этим президенты осмотрели площадку строительства газопровода и обсудили планы.

Общая протяженность межсистемного болгаро-сербского газопровода составит 170 км, из них 62 км пройдут по болгарской территории. Планируется, что в октябре газопровод начнет работать, его мощность составит 1,8 млрд куб. м газа с возможностью реверсных поставок.