Денежная база в Азербайджане выросла

Денежная база на первое февраля 2023 года составила 16,884 миллиарда манатов, что на 20,23 процента, или 2,84 миллиарда манатов больше показателя аналогичного периода 2022 года.

Об этом сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Денежная база в Азербайджане в январе 2021 года составила 14,044 миллиарда манатов.

Отметим, что денежная база включает в себя наличные и свободные банковские и обязательные резервы коммерческих банков, находящиеся в обращении.